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Обнинск

В Обнинске перенесли остановку на улице Калужской

Дмитрий Ивьев
04.09, 09:53
0 382
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Там коммунальщики меняют трубы.

На время работ, которые обещают завершить в конце сентября, автобусная остановка будет находиться у дома №24.

- Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что посадка и высадка производятся только на новом месте! – говорится в комментарии «Обнинского городского транспорта».

Водителей машин попросили там не парковаться.

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