В Обнинске перенесли остановку на улице Калужской

Там коммунальщики меняют трубы.

На время работ, которые обещают завершить в конце сентября, автобусная остановка будет находиться у дома №24.

- Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что посадка и высадка производятся только на новом месте! – говорится в комментарии «Обнинского городского транспорта».

Водителей машин попросили там не парковаться.