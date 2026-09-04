В Обнинске перенесли остановку на улице Калужской
Там коммунальщики меняют трубы.
На время работ, которые обещают завершить в конце сентября, автобусная остановка будет находиться у дома №24.
- Уважаемые пассажиры, обращаем внимание, что посадка и высадка производятся только на новом месте! – говорится в комментарии «Обнинского городского транспорта».
Водителей машин попросили там не парковаться.
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