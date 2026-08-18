В Обнинске обновляют пешеходные переходы возле школ

Специалисты МБУ «Благоустройство» приступили к обновлению пешеходных переходов рядом со школами и другими образовательными учреждениями.

Там обновляют разметку, а также наносят предупреждающую горизонтальную разметку «Осторожно, дети!», сообщили 18 августа в администрации.

На этой неделе планируют обновить 60 объектов. Всего к 1 сентября – 130 пешеходных переходов и участков дорожной разметки.