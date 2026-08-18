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Обнинск

В Обнинске обновляют пешеходные переходы возле школ

Дмитрий Ивьев
18.08, 13:23
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Специалисты МБУ «Благоустройство» приступили к обновлению пешеходных переходов рядом со школами и другими образовательными учреждениями.

Там обновляют разметку, а также наносят предупреждающую горизонтальную разметку «Осторожно, дети!», сообщили 18 августа в администрации.

На этой неделе планируют обновить 60 объектов. Всего к 1 сентября – 130 пешеходных переходов и участков дорожной разметки.

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