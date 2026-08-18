В Обнинске начался ремонт двух дорог

На улице Курчатова идет ремонт дорожного покрытия. Подрядчик приступил к укладке асфальта: первый слой уже уложен, впереди второй. После этого нанесут дорожную разметку.

На Энгельса тоже начался ремонт. Сейчас частично меняют бордюры. Затем снимут старый асфальт и приступят к устройству нового покрытия.

- В этом году отремонтируем участок от проспекта Маркса до светофора на Аксёнова, - прокомментировали 18 августа в администрации города. - Также в этом году планируется ремонт участка дороги на улице Толстого.