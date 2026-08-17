В Обнинске умерла Нина Илларионова

Она представляла интересы жителей в четырёх созывах Обнинского городского Собрания. Также избиралась депутатом Законодательного собрания Калужской области.

В Обнинске Илларионова возглавляла Общество защиты прав потребителей.

- В последние годы здоровье уже не позволяло ей трудиться с прежней энергией, но в памяти горожан она навсегда останется деятельным, принципиальным и неравнодушным человеком, готовым прийти на помощь, - рассказали 17 августа в городском Собрании.