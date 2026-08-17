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Обнинск

В Кабицыно восстановили размытую дорогу

Дмитрий Ивьев
17.08, 12:02
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В Кабицыно восстановили размытую дорогу

Там заменили водоотводную трубу, сообщил глава Боровского района Николай Калиничев.

- При этом сам участок находится в лесном фонде, что, безусловно, усложняло процедуру проведения ремонтных работ, - прокомментировал он.

По словам Калиничева, угроза дальнейших обрушений полностью устранена.

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