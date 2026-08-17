В Кабицыно восстановили размытую дорогу

Там заменили водоотводную трубу, сообщил глава Боровского района Николай Калиничев.

- При этом сам участок находится в лесном фонде, что, безусловно, усложняло процедуру проведения ремонтных работ, - прокомментировал он.

По словам Калиничева, угроза дальнейших обрушений полностью устранена.