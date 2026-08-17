В Кабицыно восстановили размытую дорогу
В Кабицыно восстановили размытую дорогу
Там заменили водоотводную трубу, сообщил глава Боровского района Николай Калиничев.
- При этом сам участок находится в лесном фонде, что, безусловно, усложняло процедуру проведения ремонтных работ, - прокомментировал он.
По словам Калиничева, угроза дальнейших обрушений полностью устранена.
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