В Обнинске 10 000 человек проголосовали за объекты благоустройства
До 12 июня продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства в Обнинске в 2027 году. Принять в нем участие можно в возрасте от 14 лет.
Для получения федерального финансирования необходимо набрать суммарно около 20 тысяч голосов. Уже проголосовали 10 тысяч человек, сообщили 6 мая в администрации.
В Обнинске на выбор пять территорий:
- детская площадка у пр. Маркса, 45 (рядом с ТРК «Триумф Плаза»),
- территория у домов пр. Ленина, 222–230,
- зона отдыха на пересечении ул. Курчатова и пр. Маркса (лесной массив у ТЦ «Экобазар»),
- сквер за ДК ФЭИ (пр. Ленина, 15),
- сквер по ул. Мира, 14 (напротив Технического лицея).
