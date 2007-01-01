+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске 10 000 человек проголосовали за объекты благоустройства
Обнинск

В Обнинске 10 000 человек проголосовали за объекты благоустройства

Дмитрий Ивьев
06.05, 12:20
0 264
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

До 12 июня продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства в Обнинске в 2027 году. Принять в нем участие можно в возрасте от 14 лет.

Для получения федерального финансирования необходимо набрать суммарно около 20 тысяч голосов. Уже проголосовали 10 тысяч человек, сообщили 6 мая в администрации.

В Обнинске на выбор пять территорий:

  • детская площадка у пр. Маркса, 45 (рядом с ТРК «Триумф Плаза»),
  • территория у домов пр. Ленина, 222–230,
  • зона отдыха на пересечении ул. Курчатова и пр. Маркса (лесной массив у ТЦ «Экобазар»),
  • сквер за ДК ФЭИ (пр. Ленина, 15),
  • сквер по ул. Мира, 14 (напротив Технического лицея).

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldpV0VsT1EwOFFmUGNDUzhsSFU1OUE9PSIsInZhbHVlIjoiVk42STR4Q2FsTC9oUThnZWZ6TWlHOTIwTE5RL1dGbkxwVkgrU25zS3NydmZybE0xTVo5VFB6dnVqSXlaR2xjRXE3KzN2aW5CV2VVVURjdHMrdzFnYmFLcUpSRGJlc0RVZUY2YUh0REdFMk5YY3FLZmUvcXBPTmt1VStqalgwazMrcnZLSVd1OVRCajhGeE5PcHJyaStpTndhb3daaVIwSzhnRTJma3hmd2FiZmVtWHpaOTNsSXVQajAwSys1K2Q5elhlWUI1dWtuNnFWSEh2Y3FGVFB5ZVJoZnZ4dWE3R0M4K1JyWWhWL0U2Ky9EWHloK1E4eEgwR3lNdHJpTWxtTGVDS1dzWUpZVTFGQm45a3BkSUVrZTFpNzk3VnRhUGVBUGZEemdoZlNtS05IRjF0UlQ4VmI2b0Z1NzNmNXRYdGJhU0dGbnY2cGxGYXkxNEZtQXcrelJBV0pYdFB6ekNIRXFiK1p4S1RmVUM4bWtUUnFQVTB6d1I3UlFDTXZOOC9uS3lkdUVMeFBrS2x2UnFVUUUyYWs5K0Y5dlNoSjRKd2tkNFRkRUNRSXUvU3dleHAzckJna3FvK3NtcDNVTFJnMSIsIm1hYyI6IjgzYmU2OGEyMzg1MDRkMjA0OWExZTg1ODg4MzIwNWRkNGNjOWRjMjA3MmZmNzJmMmZhN2YyMTM0MDZlMTI1NTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtGdnRHWGNoZWpxUjdyME9QNnl1UlE9PSIsInZhbHVlIjoicnJnNkhyZndxc1RGcEJNVisyRzVNSnNvdHA3dSthR2dhdHNmOHhaZjdzNVBJRHV0Ym5waStZbGRGSi82QkZ4TytWVTY1VkpIWXUrdW1tS2tSK3I1SFRyUlJ3UEg4UW1Yc1VoQWZ1SzBLYTllaEwvS0hxWGR3V1ZkSFlGUUtEM3AzaUZVaGRUdDkzUlhmYnFPa2RodzBxb2t4NTlTUnBJekJOS2lyU1dpUVVpZTUzZnR6SDY3eXBnOUlaNXNsNDUyV1kycnYxTGJvYmdHZldSZ2xGKy9WKzRHMGs5NmFsU2xOUXNDeWZIRnN3RVk0c2dnZzNJZ3Zub2Y5MDM4WlFPNTVZSEZSdnFRNVZIcjhuekd3QWxrVTRzaE9xUlZEeUU4RGQwZ0ZWWEZ4bklHRUMyUWxwTHlZbjYvY2ZHSTZpc08zR2RDdjFKNDFwK1d5NHVRSG9BN0xnZkpraXhveFRYdnNMM3RuZVh2Y2dLNU1lTkZ2UUNsbkhEZUN3QkF6SkpqUE5IczJLUFFvNnlIcGlDYS9Mc3k3SE9xRTNNdXB6emZIU0huM0g0dlBjcm9UTjhUdUliSmdlM1l1QVRlR3hiR3RIbS81NmxLdFdFWUQ5eFBneFIwZ0VsRkhhOVc2QjZxMmJpSmR6bmd0Ri9HNE11bGV0Yk43bU1CZEF2SDVOU1h4dnBsOXRNdFYxNTJwZjUrNU9WR2o5WjhuTGRndmpodVRnMDV3dVVBcVVoODcxWmsxY1o2b0craTNVeVFPTEdYdlloWHY3d3ZlRVFiTHZKdlR1c2FDNytQckFqcVNLMzVsR2xVYmx2Zjh3ZWhEMjFwcFJ3Syt4NXFINmE4eHZRMiIsIm1hYyI6Ijg3NGQxNWY5NTRiMzk5Zjk0MzEzODI2NzE2ZDFkYzY1MWE0ZTU1YTEwNjIyMTdmN2I4MmNhMGMxY2Q2NGNmMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+