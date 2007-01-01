В Обнинске водитель большегруза врезался в ограничительную рамку
Инцидент произошел вечером 4 мая и попал на запись камеры наблюдения.
- Благодаря установленной конструкции переезд не пострадал - рамка приняла удар на себя и предотвратила возможные повреждения, - прокомментировали во вторник в администрации города. - Нарушитель установлен. За оставление места ДТП ему грозит лишение водительских прав и административный штраф.
