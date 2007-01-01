В Балабаново обновляют дорожную разметку
Работы ведет подрядная организация.
- Контрастная черно-белая разметка призвана обеспечить четкое визуальное обозначение перекрестков, участков примыкания к автомобильным дорогам, а также зон пешеходных переходов и «островков безопасности», - прокомментировали во вторник, 5 мая, в администрации города.
Там пояснили, что работы проводятся в соответствии с утвержденным планом по приведению объектов улично-дорожной сети.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь