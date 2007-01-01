Главная Новости Обнинск В Обнинске из офиса украли 133 тысячи рублей
В Обнинске из офиса украли 133 тысячи рублей

Дмитрий Ивьев
05.05, 10:00
В полицию Обнинска обратился представитель одной из местных компаний. Из их офиса пропали 133 тысячи рублей, которые хранились в металлическом ящике, рассказали 5 мая в полиции.

На место сразу выехали следователи и криминалисты. Эксперты тщательно осмотрели помещение и нашли на месте преступления отпечатки пальцев злоумышленника. Это и помогло быстро выйти на след подозреваемого — им оказался 31-летний приезжий из другого региона.

Выяснилось, что мужчина ранее работал в этом офисе: он занимался ремонтом и поэтому хорошо знал планировку здания и имел доступ ко всем кабинетам. Воспользовавшись моментом, когда в помещении никого не было, он взломал дверцу денежного ящика и забрал наличные.

На допросе вор признался: он точно знал, где лежат деньги, и решил их украсть из-за тяжелых финансовых проблем.

Теперь против него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

