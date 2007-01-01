В Обнинске вынесли приговор троим продавцам нелегального табака
В понедельник, 4 мая, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора троим жителям Обнинска.
По данным ведомства, они продавали немаркированные табачные изделия.
— С 2020 по 2023 год двое мужчин 46 лет и 40-летняя женщина заказывали, перевозили и хранили табачные изделия без акцизных марок на сумму свыше 15 миллионов рублей, - уточнили в прокуратуре.
Суд дал им от полутора до четырёх лет условно. Также им назначили штраф в размере от 200 тысяч до одного миллиона рублей.
Сам табак уничтожили.
