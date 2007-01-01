В Жуковском районе сгорел жилой дом
Днём в воскресенье, 3 мая, пожар произошёл в деревне Караулово, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Сообщается, что никто из людей не пострадал.
После вызова около 13:00 на место выезжали два расчёта пожарных.
Что стало причиной этого возгорания, ещё устанавливается.
