Два человека погибли при пожаре в Жуковском округе
Следственное управление СК России по Калужской области начало проверку после пожара в селе Ильинское.
Сообщение о возгорании жилого дома спасатели получили 2 мая в 21:34.
Когда огонь потушили, на пепелище нашли тела двух мужчин. Погибшим было 44 и 63 года.
Следователи уже осмотрели место происшествия. Они опросили соседей и очевидцев.
Также назначили несколько экспертиз. Они помогут установить точную картину случившегося.
Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы сделают после всех проверок.
