Два человека погибли при пожаре в Жуковском округе

Следственное управление СК России по Калужской области начало проверку после пожара в селе Ильинское.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Сообщение о возгорании жилого дома спасатели получили 2 мая в 21:34.

Когда огонь потушили, на пепелище нашли тела двух мужчин. Погибшим было 44 и 63 года.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Они опросили соседей и очевидцев.

Также назначили несколько экспертиз. Они помогут установить точную картину случившегося.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы сделают после всех проверок.