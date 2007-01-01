Главная Новости Обнинск Два человека погибли при пожаре в Жуковском округе
Два человека погибли при пожаре в Жуковском округе

Следственное управление СК России по Калужской области начало проверку после пожара в селе Ильинское.
Ольга Володина
03.05, 15:29
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Сообщение о возгорании жилого дома спасатели получили 2 мая в 21:34.

Когда огонь потушили, на пепелище нашли тела двух мужчин. Погибшим было 44 и 63 года.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Они опросили соседей и очевидцев.

Также назначили несколько экспертиз. Они помогут установить точную картину случившегося.

Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём. Окончательные выводы сделают после всех проверок.

