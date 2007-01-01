В Обнинске обновили Доску почёта
Торжественная церемония прошла в четверг, 30 апреля.
На доске 22 жителя города.
Это учёные, рабочие, врачи, учителя, деятели культуры и спорта.
- Каждый выход за удостоверяющим документом сопровождался аплодисментами – горожане поздравляли своих родных и коллег, - рассказали в городском Собрании.
А в мае у Обнинского молодежного центра планируется открыть детскую Доску почета.
