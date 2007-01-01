Главная Новости Обнинск В Обнинске обновили Доску почёта
Обнинск

В Обнинске обновили Доску почёта

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:50
Торжественная церемония прошла в четверг, 30 апреля.

На доске 22 жителя города.

Это учёные, рабочие, врачи, учителя, деятели культуры и спорта.

- Каждый выход за удостоверяющим документом сопровождался аплодисментами – горожане поздравляли своих родных и коллег, - рассказали в городском Собрании.

А в мае у Обнинского молодежного центра планируется открыть детскую Доску почета.

