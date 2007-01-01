Обнинск

Суд отказал в досрочном освобождении осуждённому за попытку продажи наркотиков

Евгения Родионова
29.04, 17:27
В среду, 29 апреля, прокуратура Калужской области сообщила об отказе в условно-досрочном освобождении 29-летнему осуждённому за попытку сбыта наркотиков в составе организованной группы.

По данным ведомства, в 2019 году мужчина получил наркотическое вещество, содержащее героин, и попытался сделать закладку в Обнинске. Его поймали сотрудники полиции, наркотики изъяли.

В 2020 году мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он отбыл часть срока и попросил об условно-досрочном освобождении.

Однако прокурор посчитал, что мужчина не исправился. Суд согласился и отказал в досрочном освобождении.

