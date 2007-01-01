В Боровском районе занялись благоустройством

Там начались работы в рамках проектов, которые в прошлом году стали победителями голосования по программе «Формирование комфортной городской среды».

В Балабаново обустраивают пешеходную зону на улице Лесной. Пока выполнена половина работ.

В Боровске проект включает благоустройство пешеходного маршрута по улице Ленина — от сквера имени Адмирала Сенявина до Косого оврага.

В других населённых пунктах округа подрядчики выйдут на объекты в первых числах мая и июня.