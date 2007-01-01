В Обнинске пьяный мужчина ножом ударил 13-летнего подростка

Инцидент произошёл ещё в мае 2025 года, но сейчас вынесен приговор, сообщили в среду, 29 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Виновника отправили в колонию общего режима на шесть лет.

Мужчина был пьян и ударил 13-летнего подростка ножом, установил суд. школьник получил тяжелые травмы.

На суде мужчина говорил, что отбивался от неизвестных мужчин.

Подростку осужденный должен выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.