В Обнинске пьяный мужчина ножом ударил 13-летнего подростка
В Обнинске пьяный мужчина ножом ударил 13-летнего подростка

Дмитрий Ивьев
29.04, 14:18
Инцидент произошёл ещё в мае 2025 года, но сейчас вынесен приговор, сообщили в среду, 29 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Виновника отправили в колонию общего режима на шесть лет.

Мужчина был пьян и ударил 13-летнего подростка ножом, установил суд. школьник получил тяжелые травмы.

На суде мужчина говорил, что отбивался от неизвестных мужчин.

Подростку осужденный должен выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

eyJpdiI6IjY0bzkrdGhoZTY2N2JnVWRRTUFOMmc9PSIsInZhbHVlIjoiN0ZJUlM4TU1aalVocFJUWjBpbElyKzN2UTlOL3dDR0prY0MwSFhNdFdPNm1YbXg0YnJiaGZIRUk4OUFrZ3g2MG0xdmxKaWZHSVRwQ1hXSHNpaGRoUDNaMTZnVG5OVFh6aE5TcmtZTTdqZ3BUbG1TMjU2UVBLNEtPT2VjbWh2TFRrMjZyQ3lHc1RRMVdqTmJBTTdvSFNmRUp5NGZuZ2p2TmhUOTd3S1ZidjBXaXlDdG5XTDVRSnRoV204RElZRVNrK0RaV05tdDI3R3BtNlQ1RGlZdVdDeWhyV1luNFJ2QU9iMWd1MEFtbkpHcmQ4V2lwemt3R0RXY1RPdmJpUW9Feis3VjRPL1BFUTRjalZXL3FtZWNqWkZEOXZrc1NjejIwOHU2ZWdjWU04NDdsTHY0ZEowcURMUzZQOWM5UHZMdFpUdEZHSDAyUHJkZUtMNlBoREc2V3JLSnpyN2JBOXlhRmtadk44eDJUOTVwY3RNZVlsMGxMOGI5ZHBPdHRSQTVpRjUzT1JMakVxODdtYXRwSC9XYWRIUkN6WG9FcEVGcGsvTWhuWGhBTWxMamdtZi9sZWlQTEt3cHBEdUFOZnhPKyIsIm1hYyI6Ijc2MjEwYTAxZTVmZjJlMWEyNzYxMDhmYjc1N2M0NDkzNzFjMDM0ZmExNTUxM2UxOWYzZDYzNWYyOGFlMGQ2NzAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjRQSmVaNmU5amJ5TjF2MTJHQU14UlE9PSIsInZhbHVlIjoibFN3czc2eVF3Y1BEa24zNU15TWFCR1JLRWtNNy9hekdSSTV2bm9STGFnZHBUM2RBYUlYV0IvSUFySDdOYTJVVnhsK25ibTRZOXFDNkpJQ1Zud0MrdTRDRHVHL0JmTlEyb2FQVTdjMEVoWHpXbnFLSUxhcjVCUjBPZ2FUek1iWnpSYW9SVEJQR051WlM5SlhMWVdoMDJNVWZXQlJqckhJS0RzOVQ3RFM4TG1YZlFnd3NxMXpTakFFaVRiRit5a1Z0Q0RtNzIrZThnQmdrLzN4L1J2djgvby8xeG9wQlZ0cjFQS2I5YkxIUWdxSXhkdHdyNG1OTndiQ29ZUzdBZ3BLMkNTdDl4Z2RDWUVHTDF1RjFONlhwUm92cCtmV2ZBN0dqR3B6VlJNd1RHdlNPWitYNm1SaHlHUGhpVm9MMXNiS294ZW42MHhIT1FGZElUYWJicnhaUlBzaE16T3hiZnMxNzI5ZWRBYkM4S0VDRnN3UER5dE9zVWxwTmZKL2NqK1o4UDJUTHdlRmE3TU5rTWVQZmpzcWs2aThJcGdocW80SEhtL1BlMFROajdYQUJnRzZ1UWVqcTdqcVBOdENYUk5rU1VJU1hxU3kyY05Ld2gydTRoOC9RcUgzN1JCS0xMK1F6blJmT0ZNOEVRMEd0NDUvYXJzcXEyWnpVMmFEa2psUWF5TVZGSFJhWjFPdDUwbDlnSUIrQjBjbm96VzFlYXFoU2lvZ1c1bGpMUkF3T1BvSVRZdUtFdk5JWld1a1RBRTFBbW9icmF2Z2ZmbzI5YUkrUXA3aXBxakM1YldzbEZ0eS9jME9NMm1kUWdwd3VlSlpuOWhVS05qLzJnUWpyWHZHbyIsIm1hYyI6ImZjODdmNjhlN2M5NmM4YWQyZmExNzIyMDFiNjdkYTMwYmQ3ZTE4ZDE1ZGMwYmE5NTdlYzNiYTg3YzlhZDM0MTkiLCJ0YWciOiIifQ==
