В Обнинске пьяный мужчина ножом ударил 13-летнего подростка
Инцидент произошёл ещё в мае 2025 года, но сейчас вынесен приговор, сообщили в среду, 29 апреля, в прокуратуре Калужской области.
Виновника отправили в колонию общего режима на шесть лет.
Мужчина был пьян и ударил 13-летнего подростка ножом, установил суд. школьник получил тяжелые травмы.
На суде мужчина говорил, что отбивался от неизвестных мужчин.
Подростку осужденный должен выплатить 700 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
