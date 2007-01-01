В Калужской области мужчина до смерти избил возлюбленную

Трагедия произошла в январе в городе Ермолино Боровского района.

- Мужчина поссорился с сожительницей. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары, от которых она скончалась, - рассказали 29 апреля в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас ведется расследование. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.