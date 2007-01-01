В Обнинске аварийные деревья нависли над проводами

Евгения Родионова
28.04, 11:15
Во вторник, 28 апреля, жительница города Обнинска сообщила об аварийных деревьях на улице Шацкого в социальных сетях.

— Это вся улица Шацкого от спортзала техникума до многоквартирного дома №29.

— Специализированная организация выйдет на место для обследования в вегетационный период, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - В мае при необходимости выдадут заключение для удаления аварийных деревьев и дальнейшего принятия мер.

