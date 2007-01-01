В Обнинске мужчина избил женщину с ребенком
В Обнинске мужчина избил женщину с ребенком
Пострадавшая записала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
- В апреле текущего года ранее судимый местный житель, используя малозначительный повод, нанес удары по голове ей и ее малолетней дочери, а позднее высказал угрозы убийством в адрес заявительницы и ее супруга, - прокомментировали 28 апреля в СК. - Отмечается, что ранее фигурант применял физическую силу в отношении других женщин. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.
Сейчас возбуждено уголовное дело.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь