В Обнинске мужчина избил женщину с ребенком

Пострадавшая записала обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

- В апреле текущего года ранее судимый местный житель, используя малозначительный повод, нанес удары по голове ей и ее малолетней дочери, а позднее высказал угрозы убийством в адрес заявительницы и ее супруга, - прокомментировали 28 апреля в СК. - Отмечается, что ранее фигурант применял физическую силу в отношении других женщин. Многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

Сейчас возбуждено уголовное дело.