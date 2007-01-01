На калужской трассе «Альфа Ромео» врезался в дерево
Утром во вторник, 28 апреля, авария произошла в Жуковском районе недалеко от деревни Пантелеевка.
По предварительной информации, водитель «Альфа Ромео» не справился с управлением около 7 утра. Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
В результате этого происшествия пострадал один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
