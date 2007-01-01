В Обнинске уберут территорию у исторического здания
Во вторник, 28 апреля, жительница Обнинска сообщила о загрязнённой территории у здания в социальных сетях.
По её словам, территория сейчас в плохом состоянии.
— Вот так выглядит здание и территория исторического наследия коммуны Станислава Теофиловича Шацкого, - пишет женщина. - В постановлении о субботниках эта территория ни за кем не закреплена.
— Субботники продолжаются, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - Территорию уберут до 8 мая.
