В Обнинске ветер повалил 12 деревьев

По прогнозу синоптиков мокрый снег, гололедицу и порывистый ветер обещают до среды, рассказал 27 апреля глава города Стефан Перевалов.

По городу зафиксировано 12 упавших деревьев.

- На улице Мира повреждены провода, - сообщил Перевалов. - Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды. Все экстренные, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Прошу жителей быть внимательными и осторожными.