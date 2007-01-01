+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
В Обнинске ветер повалил 12 деревьев

Дмитрий Ивьев
27.04, 16:17
0 403
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

По прогнозу синоптиков мокрый снег, гололедицу и порывистый ветер обещают до среды, рассказал 27 апреля глава города Стефан Перевалов.

По городу зафиксировано 12 упавших деревьев.

- На улице Мира повреждены провода, - сообщил Перевалов. - Специалисты оперативно устраняют последствия непогоды. Все экстренные, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Прошу жителей быть внимательными и осторожными.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
погода
Лента настроения
2 оценили
0%
50%
0%
50%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+