Жительница Обнинска отправится в колонию за попытку продажи наркотиков

В понедельник, 27 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении 31-летней жительницы Обнинска.

По данным ведомства, она признана виновной за попытку сбыта наркотиков в составе организованной группы.

— С января по ноябрь 2025 года женщина вступила в организованную группу. Её дали на хранение 101 свёрток метадона общим весом более 43 граммов. Наркотики женщина хранила при себе, чтобы потом разложить их по закладкам, - пояснили в прокуратуре.

Ей поймали сотрудники полиции. Наркотики изъяли.

Суд приговорил её к шести годам исправительной колонии общего режима.