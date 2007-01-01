В Калужской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Авария произошла вечером в воскресенье, 26 апреля, на трассе А130 в Жуковском районе.
По предварительной информации, 39-летний водитель «Пежо Боксер» недалеко от деревни Воробьи врезался в рейсовый автобус ПАЗ.
В результате ДТП пострадали водитель «Пежо Боксер» и 55-летняя пассажирка «Пазика». Врачи оказали помощь пострадавшим людям.
