В Калужской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Обнинск

В Калужской области два человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

Дмитрий Ивьев
27.04, 10:00
Авария произошла вечером в воскресенье, 26 апреля, на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительной информации, 39-летний водитель «Пежо Боксер» недалеко от деревни Воробьи врезался в рейсовый автобус ПАЗ.

В результате ДТП пострадали водитель «Пежо Боксер» и 55-летняя пассажирка «Пазика». Врачи оказали помощь пострадавшим людям.

