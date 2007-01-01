В Боровске обновили Доску почёта «Дети — наше будущее»

Торжественное мероприятие прошло 24 апреля.

На Доску почёта занесены 18 отличившихся: 16 школьников, а также два творческих коллектива — детская фольклорная студия «Тынды‑Рынды» и студия «Ретро Шик».

- Каждый из этих ребят — пример целеустремлённости, трудолюбия и увлечённости, - заявил глава района Николай Калиничев. - Они не просто показывают отличные результаты: они вдохновляют окружающих, доказывая, что молодость — это время возможностей, открытий и побед.