В Обнинске перекроют две улицы

В воскресенье, 26 апреля, в связи с проведением мотопробега, посвящённого открытию мотосезона, в Обнинске будет временно ограничено движение транспорта.

- С 15:00 до 16:00 от улицы Курчатова, 55 (ТЦ «Обними»), далее по чётной стороне улицы Курчатова до Треугольной площади, далее от Треугольной площади по чётной стороне проспекта Ленина до пересечения с улицей Борисоглебской, - рассказали в администрации города.

Водителей просят заранее планировать свои поездки.