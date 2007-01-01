В Обнинске перекроют две улицы
В воскресенье, 26 апреля, в связи с проведением мотопробега, посвящённого открытию мотосезона, в Обнинске будет временно ограничено движение транспорта.
- С 15:00 до 16:00 от улицы Курчатова, 55 (ТЦ «Обними»), далее по чётной стороне улицы Курчатова до Треугольной площади, далее от Треугольной площади по чётной стороне проспекта Ленина до пересечения с улицей Борисоглебской, - рассказали в администрации города.
Водителей просят заранее планировать свои поездки.
