Большой субботник пройдёт в Обнинске 25 апреля
Уборка в городе пройдёт в сквере по улице Жолио-Кюри – это территория, благоустроенная в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
- Будем наводить чистоту и белить деревья на проспекте Ленина и улице Курчатова, рассказали также в администрации города.
Сбор всех желающих начнётся на Треугольной площади в 10:00.
