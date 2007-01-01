В Обнинске два мигранта отправятся в колонию за похищение знакомого
В Обнинске два мигранта отправятся в колонию за похищение знакомого

Евгения Родионова
24.04, 11:34
В пятницу, 24 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении двух иностранных граждан.

По данным ведомства, они признаны виновными в похищении человека.

— В июне 2025 года двое мужчин из личной неприязни обманом заманили знакомого в машину, заблокировали двери и насильно вывезли его в Московскую область. Там они требовали извинений, применяли силу и снимали всё на камеру. Здоровью потерпевшего серьёзного вреда не причинили, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал им два года лишения свободы в колонии строгого режима.

eyJpdiI6Ik5XVHRxZGVKa3ByYUpTT1VkcjdVY3c9PSIsInZhbHVlIjoidGZXZ3VvWXh2QlZUVjlUQnljR240bnp0b29NWXR4OXNXSXc1Yk5uTitIM2VhQlh3UWlJMVpHK09xSUtUekNJU0daWFJ3VG1vYk9ablJCbHNqaVVENUxEQk82TjFaS0x0MFAzVUJxTXozN0FKeVA5SUxtUXp3dHA4Q3RFRU4wRFZzYkRWMVowc1Jzbm5YU3ZqY1RMZnB3MXRNZFRhSnFHVVZmbmp1Vkcrb2NIbklibVprb3lOa0NtRVBBa2xOVlpYTElKYlVxREh0RFpOMlVpWCtadlgvN0U1YjFKY2J5MUVsa2p1ck41QnQ0Qm91ZG9paWw3bGpHVE5NOE9ROUhGM0JlQWZLMzRMRzFSUThqREJnL3pSOVE1ZjNDVTJtOXNFbXNtMVgxVE1LdnJhVElEOG5XWnJESmUrNlFxaE1xZ3lvT1BmMjBJQ2NBYlkvRktaU3IxVVdzbnZVc2s1dzZmWlZEV1k2TWxrYkNTeEFqcy9XaXY5L21wMW1wa3J3QkJZWTJGSm9BbzRWRWwyMmM5WEtiWWF4c3JKS3U2ZUFwMHJaSGVKVnFBcVVaMjRCR3FmQmpqSGpSS0Z0SEhxMlRlciIsIm1hYyI6IjE5OTIwODNiYjM4N2Y3YmE4NDQ4NDBkMzVjY2ViYzMzOTZjYTc1MTIxYzU5Nzk5ZjNjNzJhN2VlMWMzZTI2ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5RNTVZQVQ2RWJUUlU4UEVaZUwzeEE9PSIsInZhbHVlIjoiUEt1TVh1VGwzVWJVUFZMbGtTU1pUR3RVaXlHTnBDMWVFUEVKMjUvQ3liKzcrZWxVRXErWER6VVRkWHRXRlFxdWxzaDg2SkQxbmZZcWlmdkFGRjFaS2JhNytJREd4Mk5DSWMxNTArL2xOeVowdUVRWVlmV0RoT2FsbXIrWVIwdDVYYXdaQ2JpaXNxT0dML0pHWUZERGlGcVd1QmJSNGREQXU0ZlJ5Nm5OemJBMFppaDdTSXM1M2htSEFHajY5L0dCYk15NE5HYXJWcGxLeFUwZHNSVXF4dmdmWFZUUzAxUC95TVU0U0RDZzRFQTY3MStORzIzakFpV2hQaFg0Mko0ZmxqYkxKazJWZGdvRzllTTFLMTVxVUx1K0hHNVRXWkEzUlJYL3gzZ040d3Z3QjlDT2JKV0s3cTU2REFtejJRT1VyWVJQaFg3Wnp3VU14K1NnVXJ0QmRnemxQdnZ0cVpqdGpHWkdCYm9ReDRJUG4wdTdMR2QwZWJOcjRPcDdRV3o3TjludjZuVkFPOHhwYnhvTlhTSndBQVltMGVveERPNXkwa29ucS8xa2ZLazNQZlNZZWUrRjZPa3VKTS80c1IvU1lBWEVEMmdsck05QkcyZ2htVDJhVWRscWJTR2F1d1BNb1FVNWV1MDVZOUcrT2J4aGErb3JRL2lJOFVaZEpPRzVDNVEzbzUzNDBUSHZkR2dZMDU2Vk9tdFZuNUlCSVI2MzdlcUl4Nk9uYXpuUmd1cHY5RGhHTlEwM1AwSnFoV1NxM21aQVFrOXZBQ1dmUHVBek9Id3BCNS9nUWRTb1poTHdjS2dubXlUcUhYWW1HZm9KOVdCdkZ3dzQ1OWlCUFFDUCIsIm1hYyI6IjU2Y2M5ZWMzZDM0MGRlMTE4MzUxYWRiYzhiZjcyN2M1MmY0NDQ2ZDI2MTIyNmY2YWEwM2I4NTI5Y2Q1OTY0Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
