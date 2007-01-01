В Обнинске два мигранта отправятся в колонию за похищение знакомого

В пятницу, 24 апреля, прокуратура Калужской области сообщила о вынесении приговора в отношении двух иностранных граждан.

По данным ведомства, они признаны виновными в похищении человека.

— В июне 2025 года двое мужчин из личной неприязни обманом заманили знакомого в машину, заблокировали двери и насильно вывезли его в Московскую область. Там они требовали извинений, применяли силу и снимали всё на камеру. Здоровью потерпевшего серьёзного вреда не причинили, - пояснили в прокуратуре.

Суд дал им два года лишения свободы в колонии строгого режима.