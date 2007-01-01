В Обнинске издадут книгу о 70‑летней истории города и его жителях 

Обнинская библиотечная система выиграла грант на выпуск новой книги. На проект «Городская поэма. 70 лет Обнинска в датах и судьбах» выделят миллион рублей.

В прошлом году на грантовые деньги вышла книга «Я родом не из детства – из войны» — сборник воспоминаний тех, кто пережил Великую Отечественную.

Новое издание задумано как история города через судьбы людей. В основу лягут материалы, которые много лет собирала Елена Цивцивадзе, заведующая библиотекой «Старый город». Это архивные документы, фотографии, интервью с жителями — всё, что помогает восстановить картину прошлого.

Как рассказала директор библиотечной системы Анна Юсупова, книга объединит важные даты из жизни Обнинска и личные истории его жителей. Получится не просто хронология событий, а живой рассказ о том, как строился наукоград, кто в нём жил и чем гордился.

