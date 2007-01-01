+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Обнинск В Детчино сгорела дача
Обнинск

В Детчино сгорела дача

Дмитрий Ивьев
24.04, 08:19
0 316
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Днём в четверг, 23 апреля, пожар произошёл на территории СНТ «Икан» в Малоярославецком районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 14:00 загорелся деревянный дачный дом.

Огонь полностью уничтожил здание.

По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара в садовом товариществе ещё уточняются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im8wY3NMQUZPOWdrTm1QRm9HNlU5aWc9PSIsInZhbHVlIjoiSzVyS0VoYis2ZVVZT3R0R0pnUDJlR0plb2Jia3pnZkVPOElZWUNGK1hEejFFbVl2dEV5bC9sTVhnWk43a1laQlBmcC9Jc2ZyNm5EN3RKcDZSUE1VYWhPeEJrSUErUUZHYlA4NFhkZjVpNHZUZXZ4Ty9HbE9tTnpvRDM0ZXJIOEt2ZVpKWmE0MWRka2RuYXNaQ3hoNmE4cXdMYSsxYWNLMEU3V2VLMXlHSmVsQjJqRVJlcHBHYTZyQlViZWMzTjA3N2Vrd0NZWUx3NGxhRS8xcGlCd3d1WDJxeVVna3ZIcm9FTXdSdVRMMTY0UHlodVVidHRoVy93RDFsR1lESUxaM1BmRy9kUTh1QkZqb2kzV2o2a0dya052SlJ1K0xxVlZrRm0wM0Zpc0dYWDcyU0QzOUZFRHUwQ3dWclRhdFdWOEJna3l3Qm53NXAycVVlTDhiVjQwbjRHRHpERjh5RkkyY0ZLNUFnOVFHbWtuU1ZHQlRCTzBKR1VIam01b1pTV0tSM0xVeTRHcTd2eWN1aXVEek5mdEtrRmZ4OHUrR3IxVFlkN3dSMXJXcFBOQTkraTlQU2NGNTIrOU9XM3c1dnd1cSIsIm1hYyI6ImQwNmZlMjhjNjZkODM3ZDBiYWM3MWI5ZmZiNDg3NzI4MThmNzNiMjNmZjRmYmI4YTgxN2Q2MTQxNjBmNmI4NDQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjB0WDJ6cWN0dnFhZkRDWjd2Y2xnT0E9PSIsInZhbHVlIjoiZkVNMDNPbnRGMTduRld3bEFKVEtkR2FxS0F0UU5YalNsTGpCNDlXMkpWZUpNRDUreXU3N1hlR2lhRVVpdzZub1JOQjh0ZW9XQWRNUjdMTHdTSy9JZlhiWCtWNDBoRW54NzZ2bWVsZVRnVVA0b25ZZ0NCTUhaQTdKY21PSDE0N0RwQWZFSTVCOCt6dlYxa2tQTHl4TGFzLzJ3SUpQS3FFb0Y5djhRNVorbXpLby9DdmFaZUM1Z1FlVmlsWkVWMnJBT0M0QmxqL3VoM2gwYU55R3M5b1VKbEV0YjlVc0tKbzEwbUxIcW4xM2k0YyswakRVSm5vWVFOcEFPblU0aDNCOVRkWENFMzBSWUJYZXVnb0xPN2hHUGJlOG45SVB4WlRmdmNoT2ZDYWk1WC9UY0N6cWlnUEM3T2JFaUt4bk5CZ1d4VTI5eWcwSXhhMXZ1aTh2eGxhQ2lnbVoySllhVEVWbUV6dTB3eEdhemxDMG54SWxxb2FscDlzaDk4MDFMRnJkeEc5ZGlSMXRibE9acWxudTRpQmxyajBHOE9ReSthSnJJQW0rWHFxQUpxeHA2ajhxRU5xYW5yTG11NzFvVWNxMUNiQWJnNjRNK0FiS280MUZJTk41a3VQZUpMT0M3WUhnQ09ES0RhMlM2OWVTNmZMSG5lTUlzMm41QUtCMjNNZk5xaStJNW84aXUway9hRUdmWWswWFN4LzJKSUtsR2xBYlZPeE5tODZFajdYUnErN2o3dzRMajVmOFgxK1cxcGhOcHRXUkRpNWozb1l4QUFpSlMzZG9IYmVYTzJIR3VNQ0NBZXN3aXpyMkJSdTg4b04xdFdpTnNNSmlTMS9xMkoyUyIsIm1hYyI6ImYxMmUxYTE1MmE5M2Q1MTkzNThiN2E1MzdjODk4NDJhNjBhZTljOWEzMzNkZTZiMTgxZTU5YzkyMDRiMzVjMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+