В Детчино сгорела дача
Днём в четверг, 23 апреля, пожар произошёл на территории СНТ «Икан» в Малоярославецком районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 14:00 загорелся деревянный дачный дом.
Огонь полностью уничтожил здание.
По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара в садовом товариществе ещё уточняются.
