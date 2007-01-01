В Детчино сгорела дача

Днём в четверг, 23 апреля, пожар произошёл на территории СНТ «Икан» в Малоярославецком районе, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 14:00 загорелся деревянный дачный дом.

Огонь полностью уничтожил здание.

По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара в садовом товариществе ещё уточняются.