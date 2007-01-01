Под Обнинском собралась большая пробка
Утром в пятницу, 24 апреля, существенно затруднено движение в Кабицыно.
Очевидцы сообщают, что одну из двух полос перекрыл сломавшийся автобус.
Пробка в сторону Обнинска растянулась уже почти на пять километров.
Пока нет данных, сколько времени потребуется, чтобы убрать автобус с проезжей части.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь