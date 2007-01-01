В Обнинске проверили качество ремонта дорог

В четверг, 23 апреля, состоялся выезд комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог.

Проверка прошла на улицах Курчатова, Энгельса, Маркса и Ленина.

- Асфальтобетонный завод возобновил работу и перенастроился с производства зимнего литого асфальта на выпуск летнего горячего асфальта, - прокомментировали в МБУ «Благоустройство». - Комиссия проверила качество ремонтных работ, выполненных как литым, так и горячим асфальтом, отметив значительное ускорение темпов ямочного ремонта.

Также выполнен ремонт лежачих полицейских.