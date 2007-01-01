В Балабаново сгорела машина

Пожар произошёл в ночь на четверг, 23 апреля.

Около 00:15 вспыхнул автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома на улице Кооперативной.

По сообщению Главного управления МЧС по Калужской области, обошлось без пострадавших людей.

На место выезжал один расчёт спасателей.

Что именно стало причиной возгорания, сейчас устанавливается.