В Балабаново сгорела машина
Пожар произошёл в ночь на четверг, 23 апреля.
Около 00:15 вспыхнул автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома на улице Кооперативной.
По сообщению Главного управления МЧС по Калужской области, обошлось без пострадавших людей.
На место выезжал один расчёт спасателей.
Что именно стало причиной возгорания, сейчас устанавливается.
