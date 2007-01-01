Обнинские учёные обсудили со студентами историю катастрофы на ЧАЭС

В техническом колледже «Логос» в Боровске прошла необычная лекция — учёный секретарь Обнинского Физико-энергетического института имени Лейпунского Андрей Морозов поговорил со студентами о катастрофе на Чернобыльской АЭС. Встреча состоялась накануне 40-летия той трагедии.

26 апреля 1986 года произошла одна из самых серьёзных радиационных аварий в истории. С тех пор вокруг Чернобыля появилось много мифов: в интернете до сих пор можно встретить фотографии животных-мутантов и пугающие истории о радиации.

Андрей Морозов предложил взглянуть на события иначе. Он объяснил студентам, что Чернобыль — это не страшилка, а важный урок, который помог сделать атомную энергетику безопаснее. На лекции разобрали причины аварии, обсудили, как изменились правила работы на АЭС после 1986 года, и какие новые технологии появились, чтобы исключить повторение подобной ситуации.

Отдельно поговорили о людях, которые первыми пришли на помощь: пожарные и строители, работавшие в зоне аварии, проявили настоящий героизм и в кратчайшие сроки сделали то, что тогда казалось невозможным.

Эта встреча стала началом партнёрства между Физико-энергетическим институтом и колледжем «Логос». Мероприятие прошло в рамках «Десятилетия науки и технологий в России» — масштабной инициативы, которая стартовала по решению Президента в 2022 году и продлится до 2031 года.