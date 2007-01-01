«Фольксваген» ночью перевернулся в Жуковском районе
Авария произошла около часа ночи в среду, 22 апреля, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Фольксваген Гольф» не справился с управлением на дороге Серпухов – Белоусово. Машина съехала с дороги и перевернулась.
Травмы получил один человек. Сейчас уточняется информация о его состоянии.
