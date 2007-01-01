В Обнинске рассказали о ходе ямочного ремонта
За прошлую неделю, с 13 по 19 апреля, работы проведены на площади в 236 квадратных метров.
В ближайшее время также приведут в порядок улицы Шацкого, Аксенова и Пионерский проезд.
Кроме того, в администрации города сообщили, что начался ремонт тротуара на пересечении улиц Курчатова и Энгельса. Работы продлятся до середины июля.
А ремонтные работы у Дворца бракосочетания завершат до 8 мая.
