В Обнинске закроют роддом
Он не будет работать из-за санитарно-гигиенической обработки с 8 утра 4 июня до 8 утра 18 июня, сообщили в Клинической больнице №8.
Обнинских рожениц отправят в другие роддомы.
- Женщины будут направляться в ближайшие родовспомогательные учреждения Калужской области: в Боровскую ЦРБ или перинатальный центр города Калуги, - пояснили в больнице.
