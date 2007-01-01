В Обнинске закроют роддом

Он не будет работать из-за санитарно-гигиенической обработки с 8 утра 4 июня до 8 утра 18 июня, сообщили в Клинической больнице №8.

Обнинских рожениц отправят в другие роддомы.

- Женщины будут направляться в ближайшие родовспомогательные учреждения Калужской области: в Боровскую ЦРБ или перинатальный центр города Калуги, - пояснили в больнице.