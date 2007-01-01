Житель Малоярославецкого района выплатил 250 тысяч рублей штрафа за повторную пьяную езду
В Малоярославецком районе местный житель полностью оплатил уголовный штраф за вождение в нетрезвом виде. Сумма наказания составила 250 тысяч рублей.
Мужчину привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже был наказан за аналогичное нарушение. Суд назначил ему крупный штраф и лишил водительских прав на два года.
После того как дело передали судебным приставам, должника предупредили: если не оплатить штраф вовремя, наказание могут ужесточить — вплоть до реального лишения свободы.
Не желая рисковать, мужчина в установленный срок перечислил всю сумму. Исполнительное производство закрыли после поступления денег.
Теперь ему предстоит два года передвигаться пешком или общественным транспортом — право управлять автомобилем вернётся только после окончания срока лишения.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!