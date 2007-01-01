Житель Малоярославецкого района выплатил 250 тысяч рублей штрафа за повторную пьяную езду

Дмитрий Ивьев
21.04, 08:19
В Малоярославецком районе местный житель полностью оплатил уголовный штраф за вождение в нетрезвом виде. Сумма наказания составила 250 тысяч рублей.

Мужчину привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже был наказан за аналогичное нарушение. Суд назначил ему крупный штраф и лишил водительских прав на два года.

После того как дело передали судебным приставам, должника предупредили: если не оплатить штраф вовремя, наказание могут ужесточить — вплоть до реального лишения свободы.

Не желая рисковать, мужчина в установленный срок перечислил всю сумму. Исполнительное производство закрыли после поступления денег.

Теперь ему предстоит два года передвигаться пешком или общественным транспортом — право управлять автомобилем вернётся только после окончания срока лишения.

eyJpdiI6Ijc5ZjZmNWR4cTE5SDlyOFJUTVEzTUE9PSIsInZhbHVlIjoidmZlbTFDVDVBYnVoWm9YRkZZNmZKL0pUWW5kdTVCSWl2KzZDbjIyNjRDTXBXSnN1bGtUdFI2VFlnU1RiNzZsTnFQRFVJUnQ4MUtFWFdjVjNOZkNLV256a3NuWUVMWHJHMkUvMTBacExWSHl1bEgrNkJXbTBnNktBUUJ5LzB6eFJydDUxSjQxd1pUQXBJM2tNL1MweS9iRFJXRjBTMCtKV09uRlI1V2VWenpocktFRm5WRERqOVNBZHQ1ZGEvOWZlZ0hLODlWYUtDTXM3K0NoRk9OOTNTOTA2Q2RDY0ZTS1VEdVBMdDdteFNkK2ZsVXpmVm4vamJXMnlWVko2Y3AxblU3ckRFUjNwTFlabVNRcWpYRUpkTGZxNEc1SkI4Nmo0V0x3TGVZT2pETXY2WHpmcVByeDVENXYwdWc1c2s2MHNsaFZ5SytwVFhHeUhLaG4vWEJDVjgvSkRYT1ptNWR5K3ROQXBZUkNXY201RjlvU2JtUXZrUDQ1WVUwZXNuZHRuMEdtSEhnQk5PS1E5TDhyK2N6Z0NlalcwNHYvV1BieGZXQmJadGNNUDVieHJYM1ZTTVBMWFVjSnpJSUlBV005dCIsIm1hYyI6IjkxOGY5Y2ZmNDdhZWMxMTIwZmUyYzJlOWNkZjZkNzgxYjRhNjA4NGZhZDUwYmFlMmRmMmRhYzJlOWJjYjY4ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjZQcFd6MUUxSGg4ZFBDbHc2RlZ6ekE9PSIsInZhbHVlIjoiUUtlM01jTUFFcGNFSytjcGpVV0VJdnhjdDJ3b1pGK1pCdlFtUzl0NHFEYkZFbTQrbk5tRE8rUVdScU1KZDVuNFcvWHN1a2lEbWR3RUVVWitFU0QwNnhnbmJReEhNRUJOVTV1SlJCYTdFVVlWYklaMGJUQzdvS1p1eGQ1aFZYZnQ1MHB5c3AweVJydHNZVFhPb2tJWlZtbFVHNXBzVkV0MndtR2NmVFlQSHFDL0NtUVBYRS9Sc2x1Q3RVUjlrdXZqS1Y1YldFYXFvbnp4U2F3MVZRTVozemRMV0V6YTR5b1k0aU5nYnczemJLVzB0alk5Z3BFdlhvUnhaTGoxNEg2SCtaZGExQVZSWk44WDg2QmJQa3gyRlA5S01JQ3BDSk9nVHpWeDQzbEx1MEVqWHIwdHR1NmRsUXFQQ3o5RVF3MjRoWDVEck44ajZRMW1QOEJDaXNabkJCUW9BQzBKMGVEb1I1a2RjMERvTmJham9VZ2Q2RVVnUW5BREhjdFdYUFNpTGxKaC9HWDhXOFBuQTlPL0RlOEN1OGMyOW5oWDlPL2dtMnYrV1hhNERPMWpCeUFYRm42VDhIU01jaktkcHhUT0RQWjJneW5ENVVNTmRaODRyTXdwSVZEZTFPNlNoclBzWjlYbWl3WmRocGJyOHJORzBMRFN3SU5LdmplZ2gzRXh3V1BSUEM5eW1yMEhuMjU2TXJxS2dRNEdDT3pTRUNOU1RKRTNWckwxRGE4cHVCWG5ycDFkaWZEdlBDcEE3TjZpemtZYm9lNURRQnBybTFuZlpRM3o0YWNObUhBYndUMW12ZmRvaTZqMnNsMWdoUEN0U3BHQWJ4RHdJM3dRMEZVRCIsIm1hYyI6IjQyNWQyZWEyNjFhMGM0ZTUyZWE2OWRkYTdjZjZiNjRjNTkwMGJiYzdlNzMxNzI2ZWE5NGRlNWEzZTEzYjk5MWYiLCJ0YWciOiIifQ==
