Житель Малоярославецкого района выплатил 250 тысяч рублей штрафа за повторную пьяную езду

В Малоярославецком районе местный житель полностью оплатил уголовный штраф за вождение в нетрезвом виде. Сумма наказания составила 250 тысяч рублей.

Мужчину привлекли к ответственности по статье Уголовного кодекса за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже был наказан за аналогичное нарушение. Суд назначил ему крупный штраф и лишил водительских прав на два года.

После того как дело передали судебным приставам, должника предупредили: если не оплатить штраф вовремя, наказание могут ужесточить — вплоть до реального лишения свободы.

Не желая рисковать, мужчина в установленный срок перечислил всю сумму. Исполнительное производство закрыли после поступления денег.

Теперь ему предстоит два года передвигаться пешком или общественным транспортом — право управлять автомобилем вернётся только после окончания срока лишения.