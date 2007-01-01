В Обнинске машина сгорела в гараже
Днём 20 апреля пожар произошёл в гаражном кооперативе «Дружок», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Вызов спасателям поступил около 14:00.
Огнём уничтожены сгораемые конструкции легковушки, поврежден сам гараж.
По данным спасателей, никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара в Обнинске ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь