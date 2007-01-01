В Обнинске машина сгорела в гараже

Днём 20 апреля пожар произошёл в гаражном кооперативе «Дружок», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Вызов спасателям поступил около 14:00.

Огнём уничтожены сгораемые конструкции легковушки, поврежден сам гараж.

По данным спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара в Обнинске ещё устанавливаются.