В Обнинске проверили тракторы и спецтехнику на дорогах

Сотрудники ГИБДД Обнинска вместе с инспекторами Гостехнадзора провели большую проверку тракторов и самоходной техники. Акция направлена на то, чтобы сделать дороги безопаснее и снизить число аварий с участием спецтранспорта, рассказали в полиции.

Во время рейда полицейские не только осматривали машины, но и беседовали с водителями и владельцами техники. Им напомнили основные правила дорожного движения, рассказали, как и когда нужно проходить техосмотр, и объяснили порядок регистрации самоходных машин.

Главная цель таких разговоров — чтобы каждый водитель понимал: исправная техника и знание правил спасают жизни.