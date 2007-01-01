В Кременках сгорела баня

В ночь на 19 апреля пожар произошёл в Жуковском районе, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 1:00 загорелась баня на улице Лесной в городе Кременки.

По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания в Кременках ещё устанавливаются.

На месте работал один расчёт спасателей.