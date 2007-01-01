В Обнинске произошло массовое ДТП
Днём 18 апреля на улице Кабицынской столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 13:40 разбились двигавшиеся в попутном направлении «Киа Рио», «Опель Астра» и «Рено Логан».
По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции.
В аварии пострадал один человек.
