В Обнинске произошло массовое ДТП

Днём 18 апреля на улице Кабицынской столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 13:40 разбились двигавшиеся в попутном направлении «Киа Рио», «Опель Астра» и «Рено Логан».

По предварительным данным, причиной происшествия стало несоблюдение безопасной дистанции.

В аварии пострадал один человек.