Следственный комитет начал проверку после ДТП с электросамокатом в Обнинске
Как мы уже рассказывали, авария произошла в пятницу, 17 апреля.
По предварительным данным, 16-летний подросток на прокатном самокате ехал по тротуару на проспекте Маркса и врезался в 11-летнюю девочку, которая разворачивалась на велосипеде.
У школьницы зафиксирован ушиб грудной клетки, сообщили в СК.
Проверка начата по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
