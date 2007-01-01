Следственный комитет начал проверку после ДТП с электросамокатом в Обнинске

18.04, 16:18
Как мы уже рассказывали, авария произошла в пятницу, 17 апреля.

По предварительным данным, 16-летний подросток на прокатном самокате ехал по тротуару на проспекте Маркса и врезался в 11-летнюю девочку, которая разворачивалась на велосипеде.

У школьницы зафиксирован ушиб грудной клетки, сообщили в СК.

Проверка начата по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

