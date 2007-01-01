Стали известны причины ДТП в Боровском районе

Днём в пятницу, 17 апреля, на 90 километре трассы М3 «Украина» столкнулись легковой «Чери» и грузовик «Нино».

Подробности об этом происшествии сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 69-летний водитель «Чери» проехал на красный сигнал светофора и врезался в грузовик, который разворачивался на перекрестке.

Травмы получил пассажир «Чери».