Стали известны причины ДТП в Боровском районе
Днём в пятницу, 17 апреля, на 90 километре трассы М3 «Украина» столкнулись легковой «Чери» и грузовик «Нино».
Подробности об этом происшествии сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 69-летний водитель «Чери» проехал на красный сигнал светофора и врезался в грузовик, который разворачивался на перекрестке.
Травмы получил пассажир «Чери».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь