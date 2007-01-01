В Малоярославце начался ремонт памятника на площади Жукова
В пятницу, 17 апреля, об этом сообщил глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.
- Завершим все работы, как и планировали, до конца апреля, - пояснил чиновник. - Контроль за ходом ремонта ведётся ежедневно.
Ранее в соцсетях жаловались на состоянии памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Дело взял на контроль Следственный комитет.
