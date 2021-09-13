Подводим итоги нашего конкурса «Урожаем померяемся»? И называем победителей!

Вот и закончился наш очередной конкурс и пришло время назвать победителей.

Напомним, учитывая пожелания, мы предоставили на выбор два вида призов: билеты на концерты или книги.

Каждый победитель волен выбрать то, что ему по душе.

Первое место у читателя Simba и он получает либо четыре билетана концерты, либо 5 книг из нашей призовой коллекции.

Второе место у читателя Allergik и он получает либо два билета на концерты, либо 3 книги из коллекции.

Третье место у читателя deshka и ему также достаются либо два билета, либо 3 книги.

Поздравляем победителей и готовим новый конкурс! Мы запустим его на этой неделе. Следите за новостями!