Подводим итоги нашего конкурса «Урожаем померяемся»? И называем победителей!
Вот и закончился наш очередной конкурс и пришло время назвать победителей.
Напомним, учитывая пожелания, мы предоставили на выбор два вида призов: билеты на концерты или книги.
Каждый победитель волен выбрать то, что ему по душе.
Первое место у читателя Simba и он получает либо четыре билетана концерты, либо 5 книг из нашей призовой коллекции.
Второе место у читателя Allergik и он получает либо два билета на концерты, либо 3 книги из коллекции.
Третье место у читателя deshka и ему также достаются либо два билета, либо 3 книги.
Поздравляем победителей и готовим новый конкурс! Мы запустим его на этой неделе. Следите за новостями!
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