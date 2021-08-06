Стартует новый фотоконкурс: «Урожаем померяемся?»

Ну что, садоводы-огородники, дачники-фермеры, как у вас с урожаем? Точнее с фотографиями его.

Лето в самом разгаре, погодка стоит – ого-го! Так чего вкусненького, необычного или просто интересного вы вырастили на своих приусадебных участках?

Или, может, просто собрали ударный урожай по центнеру с квадратного метра? Посадили тыкву, а она возьми да вырасти в форме бюста Анжелины Джоли? Или яблочки вымахали размером с голову, хотя вы их никакой гадостью не поливали даже ночью?

А может, у вас мята взошла в человеческий рост? Или виноград вымахал так, что съел беседку? В вашем парнике поспевает урожай арбузов и папайи? Или посадили на участке пальму, а она возьми да приживись?

Присылайте в комментарии любые фотографии на тему урожая – хоть своего, хоть соседского, хоть друзей-знакомых - и 10 из них, которые наберут наибольшее число читательских голосов, выйдут в финал. Три его победителя получат от нас призы.

Их мы в этот раз решили заявить с учетом ваших пожеланий.

Поэтому победителям будут представлены призы на выбор:

либо билеты на концерты – 4 взявшему первое место и по 2 взявшим второе и третье

либо книги из нашей призовой коллекции – 5 победителю и по 3 занявшим второе и третье место.

Прием фотографий и голосование за них в комментариях начинается прямо сейчас.

Оно продлится до 23 августа.

После чего стартует финальное голосование, которое продлится до 31 августа включительно.

Внимание!!! Вы можете прислать сколько угодно фотографий, но в финал может попасть не более трех от одного автора.