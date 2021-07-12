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Фотоконкурс для всех утомленных жарой: «Жареное солнце»

Опубликовано: 12.07.2021 11:37 0 752
Фотоконкурс для всех утомленных жарой: «Жареное солнце»

«Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город».

О как бы мы хотели, чтобы эти слова из бессмертного произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» были сказаны не о древнем Ершалаиме, а о сегодняшней Калуге.

Немножко тьмы очень даже не помешало бы нашему городу, измученному жарой, которой не видно конца и края.

Но все же это не повод лечь кверху лапками, только если вы не на пляже, конечно. Жара – отличный повод поучаствовать в нашем новом конкурсе «Жареное солнце» и выиграть билетики на главное культурное событие этого августа – дискотеку 2000-х, которая состоится 14 августа в Лаврово-Песочне!

Принимай участие в нашем конкурсе и зажги вместе со звездами Миллениума!

Чтобы получить билетики, достаточно прислать в комментарии любую фотографию, хоть как-то связанную с жарой, название и краткое ее описание. Это может быть отдых на пляже в Калуге или Египте, купание в фонтане или отдых  на даче, томное возлежание в гамаке или подводное плавание. Мы не ограничиваем вашу жаркую фантазию!

Публикуйте в комментариях свои фотографии до 26 июля и голосуйте за присланные! 10 фотографий, набравшие наибольшее количество голосов от комментаторов, пройдут в финальное голосование, которое продлится с 27 июля до 31 июля.

Внимание! От одного участника принимается до трех фотографий.

Трое победителей этого голосования получат билеты на дискотеку 2000-х!

 

Опубликовано: 12.07.2021 11:37 0 752
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