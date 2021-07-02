Ай-да на «Сплин»: называем победителей и вручаем билеты

Вот и пришло время подвести итоги нашего дачного конкурса «Шашлычки-цветочки».

Мы обещали вручить трем победителям билеты на один из концертов, однако судьба и голосование распорядились иначе.

Но начнем с призов. За победу в этом конкурсе мы вручаем билеты на концерт легендарной российской рок-банды «Сплин»!

Он должен был состояться 6 июля, но, как мы уже писали, организаторы перенесли его на 8 число.

Теперь, собственно, о победителях.

Первое место заняла фотография малыша в песочнице от Екатерины БЫЧКОВОЙ. Она получает два билета на «Сплина»

Второе – грибочки нашего читателя-старожила Геннадича. Ему мы вручаем один билет на «Сплин»

Третье – шашлычок от него же. И Геннадичу отправляется второй билет.

А вот две фотографии от читателей Allergik и Pushnoj набрали всего на один голос меньше, чем оккупировавший почти весь пьедестал Геннадич. Потому мы поговорили с организаторами концерта и они выделили дополнительные билеты. Так что и Allergik, и Pushnoj тоже получат от нас билеты.

Мы обязательно свяжемся со всеми победителями и расскажем, как получить свои призы.

И напоминаем еще раз, если вдруг кто забыл. Если злобный ковид разлютуется так, что концерт отменят, мы обязательно заменим эти билеты на что-нибудь другое. Без призов не останетесь!

Поздравляем победителей и на следующей неделе – объявим новый конкурс.