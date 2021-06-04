Кто выиграл в конкурсе природных фото

Вот и закончился наш конкурс, приуроченный ко Всемирному дню окружающей среды, который мы будем отмечать в субботу, 5 июня.

Как и обещали, подводим итоги и называем победителей.

Напомним, за первое место по итогам финального голосования мы дарим сертификат в батутный центр «Невесомость», а за второе и третье – книгу «Готовим почву для урожая».

Так получилось, что победителей у нас два, а не три.

Наша читательница K R I S T I N A взяла первый и третий призы, так что получает и книгу, и сертификат.

А второе место занял наш читатель Jim Beam 40.

Поздравляем победителей и просим вас связаться с нами по электронной почте vi@kp.kaluga.ru либо через любую из наших групп в соцсетях, чтобы узнать как забрать свои призы.

Но на этом у нас не все. В понедельник запускается новый интереснейший фотоконкурс, так что у вас будет возможность поучаствовать в нем. О чем он будет, узнаете 7 июня. Сейчас же скажем только – о приятном!

Хороших всем выходных и еще раз поздравляем победителей!